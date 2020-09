Fitness, ovvero i migliori motivi per essere attivi e in forma

In questi tempi così frenetici, il fitness è una determinante fondamentale per essere attivi e in forma ma, anche, per preservare il proprio benessere fisico e mentale. Con il fitness, poi, sarà davvero divertente mettere alla prova la propria forma fisica.

Non è da dimenticare che il corpo umano ama l’attività fisica, proprio perché non è fatto per vivere seduto, guardando programmi TV, giocando alle slots online, ad esempio, o a videogames sul cellulare. Di fatti, il nostro corpo, è sempre pronto a ricordarci questo attraverso molteplici messaggi.

Di conseguenza, il fornirgli varie opportunità di movimento renderà felice il nostro corpo, il quale, poi, saprà beneficiarci adeguatamente. L’attività fisica, perciò, può essere una grande fonte di piacere. Ecco che allora andiamo immediatamente a cancellare dalla mente, tutte quelle spiacevoli convinzioni che si è soliti avere. Il movimento attivo, è un modo naturale e piacevole per andare a stimolare, con grandi benefici, il nostro fisico.

D’altra parte, è l’intera comunità medica e scientifica a dimostrare come l’attività fisica sia un fattore fondamentale per rafforzare le difese e migliorare la nostra salute. Inoltre, è da ricordare come l’esercizio fisico faccia bene al nostro morale. Bastano semplicemente quindici minuti, per venire avvolti da un piacevole stato euforico, nel quale sorgono spontaneamente pensieri positivi e persino creativi. Ciò è causato dagli ormoni che vengono rilasciati nel corpo durante l’esercizio fisico.

È stato, inoltre, dimostrato scientificamente come le persone che si allenano regolarmente traggono più piacere anche dalle piccole cose della vita. Diversi ricercatori, infatti, hanno dimostrato che venti minuti di attività fisica compiuta a media intensità e svolta per tre volte a settimana, siano sufficienti per avere un effetto sulla parte del cervello che modula l’umore. Come, poi, dimenticare che fare attività sportiva aiuti a far perdere peso!

Il nostro metabolismo si è sviluppato nel corso di migliaia di anni, ma, precedente gli esseri umani erano molto più attivi. Di conseguenza, oggi come oggi, il modo più sano e corretto per perdere peso e, quindi, dimagrire, è propriamente fare esercizio fisico. Infatti, più ci alleniamo e più difficilmente andremo ad ingrassare.

Camminare a ritmo sostenuto tutti i giorni, per esempio, è un modo per fare una ottima e utile attività fisica, così come l’attività aerobica, se pratica con la dovuta diligenza, favorisce lo smaltimento del grasso superfluo, un pericolo per l’intero apparato cardiovascolare.

Altro aspetto da non sottovalutare, è che lo sport fa bene anche alla nostra sessualità, visto che ci vuole energia per fare l’amore. La qualità della vita sessuale dipende, tra l’altro, dalla salute generale, dalla capacità di rilassarsi e da una certa resistenza cardiovascolare, tre fattori in cui l’attività fisica gioca un ruolo essenziale. Quando un uomo sedentario inizia a praticare uno sport, potrà, quindi, avere una attività sessuale molto più sostenuta.

La convinzione di essere troppo stanchi per fare una passeggiata, si basa su una percezione errata visto che ogni essere umano con il mangiare accumula una energia quasi inesauribile.

Dunque, andando a concludere, il movimento ci permette di avere più tono, ci aiuta ad eliminare lo stress, ci assicura una migliore circolazione sia di ossigeno e sia del sangue, così come ci permette di perdere peso e di farci sentire meglio tanto con noi stessi quanto con gli altri.